Filippiner levde 56 dager på ti liter vann

De to mennene forlot den sørfilippinske byen General Santos i januar. Etter å ha blitt utsatt for dårlig vær, drev de til havs, ifølge PNG Post Courier. En fiskebåt oppdaget Roland Omongos (21) ute på havet 9. mars.

Ifølge det lokale politiet hadde de to mennene ingen tilgang på mat og Omongos onkel døde om bord i båten. Avisen skriver at nevøen beholdt onkelens lik i båten helt til det begynte å råtne, da måtte han dytte ham over bord.

Omongos overlevde på to femliterstanker med vann og ble funnet svak og nødstedt av en båt på vei fra Wewak til Rabaul, to byer i Papua Ny-Guinea. Omongos har fått legehjelp og blir holdt på båten som fant ham til de får sendt ham hjem, skriver avisen videre.

