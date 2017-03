FN: Israel har ignorert krav om stans av utbygging

Selv om FNs sikkerhetsråd godkjente et vedtak i desember i fjor som krevde umiddelbar byggestans i bosetningene på vestbredden, så har det altså ikke skjedd, sier FNs utsending Nickolay Mladenov i en rapport.

– De mange kunngjøringene om bosetting fra Israel i januar er veldig bekymringsfulle, sier han og referer til fem kunngjøringer fra Israel den måneden om 6.000 hus de planla å bygge på det okkuperte området.

Han uttrykker også bekymring for godkjenningen i den israelske nasjonalforsamlingen over en ny lov for bosetting som legaliserer flere jødiske utposter og åpner for at flere tusen hjem kan bli bygget på palestinsk jord ved Vestbredden. Mladenov sier loven representerer en stor endring i Israels posisjon på spørsmålet om legalitet i det Palestinsk-okkuperte området.

Bosetting på Vestbredden og øst i Jerusalem er ansett som ulovlig under internasjonal lov.

(©NTB)