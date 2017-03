Brannen i ammunisjonslager i Ukraina er slukket

– Nå må vi rydde opp restene, sier viseforsvarsminister Igor Pavlovskij fredag.

Over 1.000 regjeringssoldater måtte bistå brannmannskaper for å få kontroll over brannen. Den eksplosive brannen ved det militære anlegget i Balakliia, som skal ha inneholdt hele 138.000 tonn med ammunisjon, brøt ut natt til torsdag.

Øyenvitner fortalte at de hørte lyden av noe som kan ha vært en drone rett før de første eksplosjonene, og myndighetene i Kiev hevder at våpenlageret gikk i lufta som følge av en russisk sabotasjeaksjon.

Rundt 20.000 mennesker i Kharkiv-regionen i Øst-Ukraina ble evakuert fra sine hjem i frykt for at de skulle bli truffet av artilleriammunisjon på avveie. En kvinne i 60-årene ble funnet død i et bolighus fredag, og en annen innbygger i området ble skadd etter å ha blitt truffet av prosjektiler på avveie, meldte ukrainske medier.

Separatistene i de to regionene Donetsk og Luhansk, som ligger rett sør for Kharkiv-regionen, avviser at de har noe med brannen i våpenlageret å gjøre.

Over 9.800 mennesker er drept i konflikten mellom russiskstøttede separatister og regjeringsstyrker i Ukraina siden april 2014.

Også i 2015 begynte det å brenne i det samme lageret, men vaktene greide da å slukke brannen før ammunisjonen gikk i lufta.

