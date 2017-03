– Flere titall sivile drept i luftangrep i Mosul de siste dagene

Bashar al-Kiki, som leder provinsrådet i Nineveh, sier at "flere titall" fortsatt ligger døde under bygningsmassene i byen. Provinsguvernør Nawfal Hammadi sier at over 130 sivile er blitt drept i luftangrep de siste dagene.

Det har ikke latt seg gjøre å få bekreftet antall drepte, melder nyhetsbyrået AFP.

