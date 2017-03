Trump mener han forutser situasjoner

I et intervju med Time magazine sier Trump at han går etter instinkt og at "de viser seg å være sanne".

– Sverige. Jeg kom med en uttalelse, alle klikket. Neste dag har de et stort opprør, dødsfall og problemer, sier Trump og refererer til da han i forrige måned snakket om et terrorangrep i Sverige, som aldri hadde funnet sted. To dager senere ble det meldt om opprør i et område i landet der biler ble overtent og politiet ble kastet stein på. Ingen ble alvorlig skadd eller døde. Presidenten trekker så fram brexit og NATO som videre eksempler.

– NATO, foreldet fordi det ikke dekker for terror. De fikset det, og jeg sa de allierte må betale. Ingen visste at de ikke betalte. Jeg gjorde det, jeg fant det ut, fortsetter han.

– Brexit. Jeg hadde helt rett der.

På spørsmål om anklagen over de tre millioner ulovlige stemmene han mener gikk til Hillary Clinton under presidentvalget i november, i tillegg til uttalelsene om at tidligere president Barack Obama har avlyttet ham, mener han fortsatt at han har rett. Han viser til Devin Nunes uttalelser torsdag om at etterretning kan ha plukket opp Trumps kommunikasjon.

– For å si det slik, jeg gjør det jo ikke så dårlig, jeg er blitt president, og det er ikke du, ikke sant.

