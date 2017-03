Sadr truer med å boikotte Irak-valg

Al Sadr anklager valgkommisjon og det øvrige statsapparatet i Irak for å være gjennomsyret av korrupsjon og krever reformer.

I en tale fredag oppfordret han sine tilhengere til "å stå opp mot korrupsjon og tyranni" og tok til orde for "en reform-revolusjon".

Kravet om reformer blusset for alvor opp i 2014 etter at sunni-opprørere tok kontroll over nesten en tredel av landet og proklamerte Den islamske staten (IS).

IS-offensiven resulterte i landsomfattende demonstrasjoner der millioner av irakere deltok, men masseprotestene avtok etter hvert.

Moqtada al-Sadr har forsøkt å holde liv i misnøyen og har med jevne mellomrom mobilisert sine tilhengere til store demonstrasjoner, som ofte ender voldelig.

I februar ble fem mennesker drept i sammenstøt mellom Sadr-tilhengere og sikkerhetsstyrker, og demonstrantene har flere ganger også stormet den strengt bevoktede grønne sonen i Bagdad der regjeringsbygg og ambassader ligger.

(©NTB)