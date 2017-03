SAS-fly mistet motorkraft – måtte nødlande i Tyskland

– Rett etter at vi hadde tatt av, kjentes det ut som at flyet falt veldig. Vi skvatt og skjønte at det var noe som ikke var som det skulle, forteller passasjer Camilla Sylling Clausen til NRK.

Flyet var en Boeing 737-maskinen. Nødlandingen skjedde kontrollert og uten problemer.

– Det var en veldig hyggelig kaptein som sa at det kom til å bli en normal landing. Den kjentes litt vinglete, men vi landet trygt, forteller Clausen.

