Frankrike: Offensiven mot IS' viktigste by Raqqa begynner snart

– Raqqa er omringet, og slaget vil begynne i løpet av de neste dagene, sa forsvarsminister Jean-Yves Le Drian til fjernsynsstasjonen CNEWS fredag.

Raqqa har de siste årene vært hovedsete i "staten" som IS har prøvd å bygge opp i Syria og Irak.

En rekke ulike land og opprørsgrupper vil trolig delta i offensiven for å drive de ytterliggående islamistene ut av Raqqa. Det amerikanske militæret uttalte i februar at både Raqqa og den delvis IS-kontrollerte storbyen Mosul i Irak trolig ville være gjenerobret innen et halvt år.

Den kurdisk-dominerte militsgruppen SDF hevdet tidligere denne måneden å ha nok styrker til i området til å erobre Raqqa.

SDF støttes av amerikanske styrker som blant annet har bidratt med å frakte SDF-soldater i helikoptre fram til frontlinjene i området ved Raqqa.

Også den syriske regjeringen, som støttes av Russland, vil trolig prøve å få tilbake kontrollen over byen.