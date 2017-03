Fillon anklager presidenten for medielekkasjer

Sosialisten Fillon har nylig blitt siktet i en korrupsjonssak om misbruk av statlige midler. I et intervju torsdag anklager Fillon president François Hollande for å lede en hemmelig gruppe som lekker sensasjonelle nyheter og kaller det «en statlig skandale».

– I to måneder har pressen kastet gjørme på meg, sier Fillon, og legger til at ifølge en bok skrevet av flere journalister, har Hollande fått tak i innhold gjennom å avlytte juridiske etterforskninger. Han påstår videre at de også har funnet denne "hemmelige gruppen" han refererer til.

Hollande fordømmer «de usanne anklagene fra François Fillon på det sterkeste».

– Presidenten har aldri blandet seg inn i noen rettsprosess, heter det i en pressemelding fra presidentkontoret.

François Fillon er siktet for misbruk av offentlige midler ved å ansette sin kone og to av parets barn som assistenter. Selv nekter han for å ha gjort noe ulovlig.

Etterforskere i fransk økokrim skal også undersøke om Fillon og hans kone forfalsket dokumenter i et forsøk på å forklare en lønnsutbetaling på rundt 700.000 euro, tilsvarende om lag 6,4 millioner kroner, i perioden mellom 1986 og 2013, uten at noe relevant arbeid ble utført.

