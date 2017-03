Faren til Germanwings-flygeren avviser at sønnen var deprimert

Fredag var det på dagen to år siden passasjerflyet styrtet i Alpene på vei fra Barcelona til Düsseldorf. Alle de 144 passasjerene og seks besetningsmedlemmene omkom.

Etterforskningen konkluderte med at den tyske annenpiloten Andreas Lubitz var skyld i styrten. Tysk påtalemyndighet mente Lubitz led av alvorlig depresjon og styrtet med overlegg flyet i en fjellside.

På en pressekonferanse fredag presenterte Günter Lubitz bevis han mener renvasker sønnens navn. Blant annet at sønnen ikke var deprimert på tidspunktet.

– Alle har trodd på teorien om at han hadde vært deprimert over lengre tid og at han hadde en plan om å krasje flyet med vilje. Vi er overbevist om at dette er feil, sa han.

– Karbonmonoksid

Günther Lubitz har siden 2015 samarbeidet med journalisten Tim van Beveren, som han kaller en "internasjonalt anerkjent luftfartsekspert", og kommet fram til at en karbonmonoksid-lekkasje i cockpiten kan ha satt sønnen ut av spill.

Ingen av Lubitzs foreldre hadde uttalt seg til offentligheten før denne pressekonferansen.

Reaksjoner fra pårørende

Pressekonferansen ble avholdt i Berlin samtidig som pårørende samlet seg til minnestunder i Frankrike og på Joseph-König-skolen i den tyske byen Haltern am See, der mange av ofrene var elever.

Det har skapt sterke reaksjoner. Advokat Elmar Giemulla representerer de pårørende og kaller Günter Lubitzs uttalelser som uforsvarlige.

– Jeg kan tenke meg at herr Lubitz ønsker å fremme en teori som vil frikjenne sønnen hans for alt ansvar, sier hun til Rheinische Post.

– Fra ofrenes synspunkt er dette smakløst og vil mest sannsynlig være veldig traumatisk for dem.

