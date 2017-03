FN fordømmer Nord-Koreas rakettest

– Missiltesten og testen av rakettmotor er i sterk strid med Nord-Koreas internasjonale forpliktelser, heter det i en pressemelding fra FN.

– Sikkerhetsrådets medlemmer uttrykker sterk bekymring over Nord-Koreas økende ustabile oppførsel og avskyelige og provoserende trossing av Sikkerhetsrådet.

Oppskytningen onsdag skal ha skjedd fra en militærbase i Wonsan i den østlige delen av landet. At testen var mislykket, kan tyde på at det var en ny rakettype som ble skutt opp. Søndag testet Nord-Korea en kraftig rakettmotor som landets diktator Kim Jong-un kalte "et revolusjonerende gjennombrudd".

