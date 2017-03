Tusenvis hedret terrorofrene i London

Blant dem som deltok var innenriksminister Amber Rudd og byens borgermester Sadiq Khan. De frammøtte samlet seg i stillhet og holdt lys til minne om de døde, melder BBC.

– Når når londonere møter motgang, står vi alltid sammen. Vi står opp for våre verdier og viser verden at vi er den beste byen i verden, sa Khan. Han kalte onsdagens hendelse "et angrep på våre felles verdier".

Fire mennesker ble drept i onsdagens terrorangrep, den 43 år gamle briten Aysha Frade, den amerikanske turisten Kurt Cochran (54), politimannen Keith Palmer (48), og en 75 år gammel mann hvis navn ennå ikke er frigitt.

(©NTB)