Russisk Kreml-kritiker drept i Ukraina

Ifølge ukrainsk politi ble Voronenkov skutt og drept av en ukjente gjerningsmann da han forlot det luksuriøse Premier Palace Hotel i Kiev torsdag morgen.

En livvakt skjøt og såret attentatmannen, som er pågrepet av politiet. Identiteten til mannen er ikke kjent.

45 år gamle Voronenkov, som tidligere var en del av kommunistfraksjonen i den russiske nasjonalforsamlingen, flyktet i eksil til Ukraina i 2016, sammen med kona Maria Maksakova som også var folkevalgt.

De to ble innvilget ukrainsk statsborgerskap og har siden markert seg som skarpe kritikere av Kreml. Voronenkov vitnet også i forræderisaken mot Ukrainas russiskvennlige president Viktor Janukovitsj, som ble styrtet i 2014.

Senest i et intervju med Radio Free Europe i februar, ga Voronenkov uttrykk for at han fryktet for å bli innhentet og drept av russisk sikkerhetstjeneste.

Ukrainas president Petro Porosjenko anklager via en talsmann Russland for å stå bak attentatet på Voronenkov og kaller det "statsterrorisme".

En talsmann for president Vladimir Putin avviser dette og kaller anklagen "absurd"

