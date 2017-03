Påvirket 39-åring kjørte inn i gågate i Antwerpen

Ingen ble truffet av bilen. 39-åringen er navngitt som Mohamed R., og han ble pågrepet etter en kort politijakt.

– Han var påvirket av noe, men det er ikke kjent hvilket stoff det dreier seg om, sier en kilde nær etterforskningen til AFP.

Politiet er så langt usikker på om det dreier seg om forsøk på et angrep, opplyser flere kilder.

Belgisk påtalemyndighet opplyser at mannen er fransk statsborger. En fransk politikilde opplyser at han opprinnelig er fra Tunisia og registrert bosatt i Lens, nær grensen til Belgia.

– Etter det vi kjenner til så langt, har han ikke vært involvert i større kriminelle handlinger, kun små lovbrudd som fyllekjøring og narkotikabruk. Han er ikke på den franske listen over kjente ekstremister, og ifølge det vi vet så langt, har han heller ikke dukket opp på vår oversikt over folk som er i ferd med å bli radikalisert, sier den franske politikilden videre.

Våpen i bilen

Sikkerhetstiltakene i havnebyen er skjerpet etter hendelsen, som kan ha likhetstrekk med terrorangrepet i London onsdag. Der ble tre personer drept og 40 såret da en mann kjørte ned forgjengere på Westminster Bridge og angrep en politimann.

Belgisk påtalemyndighet opplyser at det er funnet en hagle, kniver og en kanne med ukjent innhold i 39-åringens franskregistrerte bil.

Ifølge politiet kjørte mannen i 11-tiden torsdag inn i Meir-gaten, som er en av Antwerpens travleste gågater. Folk måte hoppe til side, men det var ikke meldt om skadde etter villmannskjøringen.

En militær patrulje på stedet forsøkte å stanse sjåføren, men han tråkket på gassen, kjørte på rødt lys og greide å unnslippe.

En spesialenhet fra politiet greide senere å stoppe bilen, og sjåføren ble pågrepet. Han var iført kamuflasjeklær, og har ifølge belgisk politi tidligere vært i søkelyset for ulovlig våpenbesittelse.

– Terrorangrep

– Vi er fortsatt på vakt. Vår sikkerhetstjeneste har gjort en utmerket jobb i Antwerpen. Den belgiske regjeringen følger situasjonen nøye, tvitret statsminister Charles Michel.

Belgiske myndigheter har ennå ikke betegnet torsdagens hendelse i Antwerpen som en terroraksjon. Men det har Frankrikes president François Hollande gjort.

Hollande betegner ifølge CNN angrepet som "et forsøk på et terrorangrep" og skriver i en kunngjøring at 39-åringen "forsøkte å drepe folk og forårsake noe dramatisk".