Le Pen drar til Russland en måned før valget i Frankrike

Hun skal møte lederen for statsdumaens utenrikskomité, Leonid Slutskij, og møtene i Moskva skal dreie seg om internasjonale saker, blant annet bekjempelse av terrorisme, melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

Besøket i Moskva fredag finner sted etter at hun denne uken har besøkt Tsjad, der franske soldater er utplassert for å bekjempe ekstremister.

Le Pen har flere ganger tidligere besøkt Russland. Det har også hennes far, partiets grunnlegger Jean-Marie Le Pen, samt et søskenbarn og flere partifeller. Moskva har forsøkt å nærme seg partier ytterst til høyre i Europa for å øke sin påvirkningskraft i en tid der det er motstridende meninger mellom Europa og Russland i saker som Ukraina-krisen og krigen i Syria.

Le Pens besøk til Moskva fredag finner sted samtidig som det i USA undersøkes påstander om forbindelser mellom president Donald Trumps valgkamp og Russland.

Le Pen mottok i 2014 et lån fra en russisk bank på 9 millioner dollar, 76 millioner kroner.

Første runde av presidentvalget i Frankrike holdes 23. april, og andre runde 7. mai.

(©NTB)