Gorsuch vag på spørsmål om abortloven

Dag to i høringen i Senatet av den oppnevnte høyesterettsdommeren er over, og mens republikanerne flokker seg rundt Gorsuch er demokratene tilbakeholdne. Demokratenes senator Dianne Feinstein uttrykte bekymring onsdag over at Gorsuch kan velge å innsnevre abortloven.

– Ingen har tenkt å bringe oss tilbake til hest og kjerre-tider, var det Gorsuch svarte.

49-åringen regnes som en konservativ dommer, som gjør flere av demokratene skeptiske. Blant omstridte spørsmål de vil ha svar på, er det spesielt abortloven og hans syn på innvandring de stiller seg spørrende til.

I en tøff spørsmålsrunde kritiserte flere av demokratene en tidligere lov for spesialutdanning som Gorsuch støttet. Dommeren forklarte at han var den gang bundet av en tidligere avgjørelse og om det fikk ham til å framstå for å være imot autistiske barn så var det "hjerteskjærende".

–Jeg tok feil, senator. Jeg tok feil fordi jeg var bundet til rettspraksis, og jeg er lei for det, svarte Gorsuch.

Til tross for tøffe spørsmål avsluttet Gorsuch onsdagens høring med å takke senatorene.

– Jeg ønsker å takke dere alle, hver og en av dere, sa han til forsamlingen.

