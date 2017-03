Britisk politi mener de kjenner angriperens identitet

London-politiet kom med uttalelsen under onsdagens pressekonferanse, ifølge The Telegraph. De avslørte at de mistenker at han er en islamistisk terrorist inspirert av internasjonal terror.

– Vi mener vi kjenner identiteten hans, sier London-politiets antiterror-topp Mark Rowley under pressekonferansen, uten å si noe mer konkret.

– Islamistisk-relatert terror er vår mistanke, forklarte han som bakgrunn for angrepet.

Minst fem personer, inkludert drapsmannen, er døde og rundt 40 skadd etter at gjerningsmannen kjørte ned en rekke fotgjengere på Westminster Bridge på vei mot Parlamentet onsdag. Like etter kolliderte han med et gjerde og prøvde så å komme seg inn i Parlamentet. Da han ble forsøkt stoppet ved inngangen, knivstakk han en polititjenestemann. Politimannen døde senere av skadene. Politiet bekrefter at den døde politimannen er Keith Palmer (48), som var gift og hadde barn.

En kvinne er bekreftet død etter å ha blitt truffet av en buss på broen. To andre personer er også bekreftet døde.

(©NTB)