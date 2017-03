Amnesty fordømmer USA og Storbritannia over Jemen-innblanding

Organisasjonen sier de to landene har sent våpenarsenal verdt mer enn fem milliarder dollar til Riyadh i Saudi-Arabia siden den saudiledede koalisjonen grep inn i Jemen for to år siden. Det er ti ganger verdien av alle humanitære hjelpemidler sendt til landet i samme periode, sier Amnesty.

– Disse myndighetene fortsetter å godkjenne denne våpenoverføringen samtidig som de sender hjelp for å lindre krisen de selv har bidratt til å skape, sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut onsdag.

– Jemenittene fortsetter å betale prisen for disse hyklerske våpenforsyningene, fortsetter hun.

Ifølge FN er minst 10.000 sivile drept og nærmere 30.000 såret siden Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-militsen i Jemen i mars 2015, og millioner av mennesker er drevet på flukt. Samtidig sier FN at sju millioner jemenitter står i fare for å sulte.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein anklager Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser, og det samme gjør Amnesty International og Human Rights Watch.

