75-åring døde etter London-terror

Britisk politi opplyste tidligere torsdag kveld at to av de 40 sårede svevde mellom liv og død. Senere på kvelden bekreftet politiet at en 75 år gammel person er død.

De øvrige ofrene er en 43 år gammel brite, en 54 år gammel amerikansk turist og en 48 år gammel britisk politimann.

(©NTB)