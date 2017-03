29 fanger rømte fra mexicansk fengsel via tunnel

Fangene hadde gravet ut en 40 meter lang tunnel om lag 5 meter under bakken i Ciudad Victoria, hovedstad i delstaten Tamaulipas, bekrefter myndighetene.

Under rømningen drepte fangene en person for å rane til seg en fluktbil.

Tolv av de 29 som stakk av, har siden blitt fanget og plassert bak murene igjen.

Tunnelen gikk fra fengselets bakside, et område som i praksis hadde vært under kontroll av fangene selv i flere år, melder radiostasjonen Formula.

Rømningen fant sted bare en uke etter at fem medlemmer av det mektige narkotikakartellet Sinaloa klarte å stikke av fra et fengsel nordvest i landet. Blant dem var Juan Jose "El Negro" Esparragoza, sønn av en av kartellets grunnleggere.

Sinaloa-kartellets langvarige leder Joaquin "El Chapo" Guzman, som nå sitter varetektsfengslet i USA i påvente av rettssak, var for øvrig også kjent for å stikke av fra fengsel, noe han gjorde to ganger, i 2001 og 2015.

