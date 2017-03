250 flyktninger og migranter fryktes omkommet i to forlis i Middelhavet

Mannskaper på et redningsskip fra den spanske organisasjonen Proactiva Open Arms har funnet to gummiflåter som har forlist om lag 25 kilometer nord for Libyas kyst, opplyser talskvinnen Laura Lanuza.

Så langt har redningsmannskapene funnet fem omkomne personer nær de to flåtene.

– Vi tror ikke det finnes noen annen forklaring enn at disse flåtene var fulle av folk, sier hun til AFP, og legger til at slike flåter normalt frakter mellom 120 og 140 personer hver.

