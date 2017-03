Ukraina vil ikke slippe inn russisk Eurovision-sanger

Sangkonkurransen skal i år holdes i Ukrainas hovedstad Kiev.

– Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år, opplyste sikkerhetstjenesten SBU onsdag.

– Avgjørelsen ble tatt akkurat nå, heter det videre i uttalelsen.

Julia Samoilova deltok på en konsert på russiskokkuperte Krim i 2015, noe som ifølge den svenske kringkasteren SVT kan betraktes som et brudd på ukrainsk lov fordi det er forbudt å reise direkte til Krim fra Russland.

12. mars ble det klart at Julia Samoilova skal synge Russlands bidrag "Flame is Burning" i Kiev i mai. Allerede dagen etter ble det klart at den ukrainske sikkerhetstjenesten aktet å etterforske henne. Samoilova, som selv sitter i rullestol, sang under åpningsseremonien i Paralympics i Sochi i 2014 og kom til finalen i russiske "X Faktor" i 2013.