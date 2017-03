Tillerson med ny dato til NATO-møte

Mandag ble det meldt at Tillerson mest sannsynlig ikke ville stille på NATO-møtet i Brussel i april. Ifølge flere kilder ville utenriksministeren prioritere besøket av Kinas president Xi Jinping. Ifølge Reuters foreslår nå det amerikanske utenriksdepartementet ny dato for møtet.

– Vi setter pris på forsøkene på å tilpasse Tillerson. Vi tilbyr alternative datoer der utenriksministeren kan delta, sier talsmann Mark Toner i utenriksdepartementet tirsdag. Han la også til at "USA forholder seg 100 prosent forpliktet til NATO".

Da det mandag ble kjent at Tillerson ikke ville delta på møtet, sa den demokratiske toppolitikeren Eliot Enger, som sitter i utenrikskomiteen i Representantenes hus, at Tillerson gjør en feil ved å ikke delta på møtet i Brussel.

– Donald Trumps administrasjon gjør en alvorlig feil som vil ryste tilliten til USAs viktigste allianse, og forsterke bekymringen om at denne administrasjonen er for vennlig innstilt til Russlands president Vladimir Putin.

USAs president Donald Trump har lenge sagt at NATO-medlemmene må bidra mer økonomisk for å kunne forvente amerikansk støtte, og lørdag gikk han ut og anklaget Tyskland for å skylde alliansen «enorme pengesummer».

