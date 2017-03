Temer: Kjøttskandalen er pinlig

Tirsdag kunngjorde Hongkong, Japan og Mexico at de stanser importen av noen kjøttprodukter fra Brasil. Fra før har EU, Kina og Chile gjort det samme.

Temer forsøkte å tone ned skandalen og kalte den «oppstuss». Han understreket at kun tre av over 4.000 kjøttpakkefabrikker i Brasil har blitt tvunget til å stenge, men han innrømte at saken har forårsaket «økonomiske pinligheter for landet». Totalt 21 fabrikker er under etterforskning.

Brasilianske etterforskere hevder helseinspektører har latt seg bestikke for å overse salget av kjøtt som var utgått på dato. Politiet påstår også at utseende og lukt av fordervet kjøtt ble forbedret ved å bruke kjemikalier og billigere produkter som vann og mel av rotgrønnsaken kassava.

Skandalen kan ha store konsekvenser for arbeidsliv og økonomi fordi landets kjøtteksport står for 15 prosent av totaleksporten.

