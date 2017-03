Sør-Koreas avsatte president ble avhørt i 14 timer

Avhøret ble avsluttet like før midnatt sent tirsdag kveld, men Park tilbrakte ytterligere sju timer hos påtalemyndigheten for å sjekke at referatet fra vitnemålet hennes var korrekt.

Tidlig onsdag morgen kom hun ut og satte seg inn i en ventende bil, uten å gi noen uttalelse til de ventende pressefolkene.

Park ble suspendert som president etter at nasjonalforsamlingen besluttet å stille henne for riksrett i desember. Tidligere i mars vedtok en enstemmig forfatningsdomstol at hun måtte gå av.

Park, som i 2012 ble valgt til Sør-Koreas første kvinnelige president, anklages for korrupsjon og maktmisbruk i forbindelse med sitt nære samarbeid med venninnen Choi Soon-sil, som selv sitter varetektsfengslet anklaget for utpressing av en rekke store virksomheter, blant annet Samsung.

Både Park og Choi avviser anklagene, men Park sa før avhøret at hun ville samarbeide fullt ut med påtalemyndigheten.

