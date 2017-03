Penelope Fillon avviser anklagene mot paret

Tirsdag kom nyheten om at den franske påtalemyndigheten utvidet sin siktelse mot François Fillon til å omfatte grovt bedrageri og forfalskning. Nå avviser Fillons kone Penelope anklagene mot paret gjennom sin advokat.

– Penelope Fillons arbeid på ektemannens vegne var reelt. Derfor er også alle handlingene som henviser til dette arbeidet ekte, skriver advokaten Pierre Cornut-Gentille i en uttalelse.

Etterforskere i fransk økokrim skal undersøke om Fillon og hans kone forfalsket dokumenter i et forsøk på å forklare en lønnsutbetaling på rundt 700.000 euro, tilsvarende om lag 6,4 millioner kroner, i perioden mellom 1986 og 2013, uten at noe relevant arbeid ble utført.

François Fillon er fra før siktet for misbruk av offentlige midler ved å ansette sin kone og to av parets barn som assistenter. Selv nekter han for å ha gjort noe ulovlig.

