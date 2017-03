Elektronikkforbud på fly innføres av terrorfrykt

Amerikanske regjeringskilder sier forbudet skyldes informasjon om mulige terrortrusler på fly til USA, men gir ingen videre detaljer. Mobiltelefoner og medisinsk utstyr er ikke omfattet av forbudet, men all annen elektronikk, som PC-er, iPader, spillkonsoller og kameraer, må legges i innsjekket bagasje.

De nye amerikanske retningslinjene vil ramme i alt ni flyselskaper i åtte land: Tyrkia, Egypt, Jordan, Marokko, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Flyselskapene har fått 96 timer på seg til å innføre de nye instruksene, opplyser det amerikanske innenriksdepartementet ifølge The New York Times.

Avisen skriver også at forbudet trådte i kraft klokka 8 tirsdag norsk tid. Flere flyselskaper i de aktuelle landene meldte omtrent samtidig at de ikke hadde mottatt noen nye instrukser fra amerikanske myndigheter.

Terrortrussel

Bomber gjemt i elektroniske gjenstander har lenge vært en bekymring for flyselskapene. I 1988 styrtet et Pan Am-fly over Lockerbie i Skottland etter at en bombe gjemt i en kassettspiller gikk av i bagasjekabinen. Alle de 259 passasjerene og besetningsmedlemmene ble drept, inkludert 11 andre på bakken.

I fjor landet et Daallo-fly på vei til Somalia trygt etter at en bombe gjemt i en iPad gikk av i kabinen. Kun selvmordsbomberen døde.

Bennet Waters i et konsulentfirma for sikkerhet, Chertoff Group, sier elektronisk utstyr kan være like farlig i innsjekket bagasje, men at sikkerhetssjekken den går gjennom er mer omfattende. I tillegg påpeker han at det kan gjøre det vanskeligere for en eventuelt terrorist å måtte detonere en bombe som ligger i bagasjekabinen.

Waters sier at mobiltelefoner blir nok tillatt fordi de blir ansett som for små til å holde nok eksplosiver for en effektiv bombe.

På ubestemt tid

En amerikansk regjeringskilde sier at forbudet gjelder direkteflyginger fra de ti internasjonale lufthavnene Kairo, Amman, Kuwait by, Casablanca, Doha, Riyadh, Jeddah, Istanbul, Abu Dhabi og Dubai.

Forbudet skal ha vært planlagt over flere uker og skal bidra til å tette det amerikanske myndigheter mener er sikkerhetshull i flytrafikken til USA. Det vil gjelde på ubestemt tid.

Midtøstens største flyselskap, Emirates, understreker at det vil rette seg etter instruksene. Emirates har daglige avganger til en rekke amerikanske byer fra Dubai internasjonale lufthavn, som er verdens travleste når det gjelder internasjonale flygninger.

Ikke aktuelt i Norge

Storbritannia fulgte tirsdag ettermiddag opp med et tilsvarende forbud som rammer flygninger fra Tyrkia, Libanon, Jordan, Egypt, Tunisia og Saudi-Arabia.

Det norske Luftfartstilsynet sier til VG at det ikke er aktuelt å innføre et tilsvarende forbud for flygninger til Norge.

– Vi har ikke fått noe informasjon som gjør at dette er aktuelt å innføre i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Frank Gøran Nordheim i Luftfartstilsynet til avisen.

(©NTB)