Trumps dommerkandidat må svare for seg

49-åringen regnes som en konservativ dommer, og det er ventet at han vil få mange kritiske spørsmål fra Demokratene i løpet av den fire dager lange høringen i justiskomiteen i Senatet.

Demokratene vil blant annet høre Gorsuchs syn på omstridte spørsmål som innvandring og abort, og senator Patrick Leahy gjorde det fra første stund klart at de ikke ville ta på ham med silkehansker.

– Vi kommer ikke uten videre til å godkjenne en kandidat som er valgt av ekstreme interessegrupper og nominert av en president som tapte valget med nærmere 3 millioner stemmer, sa Leahy under høringens andre dag tirsdag.

Gorsuch parerte kritikken og hevdet at han i sine ti år som føderal dommer alltid har forsøkt å være upartisk.

Abort-kjennelse

– Jeg har aldri forhåndsdømt de som står foran meg, og mine kjennelser har vært basert på min beste tolkning av loven og fakta i hver enkelt sak, sa Gorsuch.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham forsøkte å presse Gorsuch på abortspørsmål. Gorsuch sa at president Donald Trump under nominasjonsintervjuet ikke hadde spurt Gorsuch om han vil gjøre om den såkalte Roe vs. Wade-kjennelsen. Dette er en kjennelse fra 1973 der kvinners rett til abort ble anerkjent av USAs høyesterett.

Gorsuch la til at han "ville ha gått ut døren" hvis Trump hadde spurt ham om noe sånt.

– Slike løfter er ikke noe dommere begir seg ut på, sa Gorsuch, som under grillingen tirsdag hele tiden gjorde et poeng ut av at han fremstår som uavhengig og nøytral.

Gorsuch slo fast at han ikke vil begi seg ut på å presentere personlige synspunkter, verken i denne saken eller andre kjennelser fra høyesterett.

– Rettferdig

Gorsuch slo fast at han skal være rettferdig i sin tolkning av loven dersom han blir godkjent som ny høyesterettsdommer. Verken personlige meninger eller politiske synspunkter skal påvirke tolkningen, lovet han.

– Det handler ikke om å være enig eller uenig. Det handler om å følge loven. Loven er loven, sa Gorsuch, som slo fast at han ikke vil ha noen problemer med å dømme noen som helst, heller ikke Trump, hvis loven skulle kreve det.

49 år gamle Gorsuch sa i sin åpningsuttalelse tirsdag at han er sterk tilhenger av maktfordelingsprinsippet og at han forplikter seg til enten å være uavhengig eller bare "å henge fra seg kappen" og gå.

Avstemning

Ifølge lederen av justiskomiteen, republikaneren Chuck Grassley, vil komiteen trolig stemme over Gorsuchs kandidatur 27. mars, mens den endelige avstemningen i plenum i Senatet vil skje 3. april.

USAs høyesterett består av ni dommere, men etter at dommer Antonin Scalia døde i fjor, har en plass stått tom. Styrkeforholdet er nå 4–4 mellom konservative og liberale dommere.

President Barack Obama forsøkte å få utnevnt en ny dommer i fjor, men Republikanerne i Senatet blokkerte hans valg.

