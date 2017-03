Storbritannia forbyr bærbare datamaskiner som håndbagasje

Den britiske regjeringen har besluttet å forby bærbare datamaskiner i kabinen på flygninger fra seks land til Storbritannia. Forbudet gjelder direkteflyginger fra Tyrkia, Libanon, Jordan, Egypt, Tunisia og Saudi-Arabia.

USA har innført et slikt forbud på flyruter til og fra Tyrkia, Jordan, Egypt, Marokko, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

I en uttalelse fra London heter det at britiske myndigheter har vært i kontakt med Washington, og at beslutningen ble tatt etter et møte som statsminister Theresa May hadde med britiske luftfartsmyndigheter tidligere på dagen.

(©NTB)