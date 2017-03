Stoltenberg skal møte Trump

Møtet mellom Stoltenberg og Trump finner sted i Det hvite hus 12. april. Tidligere har de to snakket sammen på telefon to ganger siden Trump ble president.

– De skal snakke om hvor viktig NATOs rolle er for å opprettholde et kollektivt forsvar og for å drive fram stabilitet utenfor alliansens grenser, het det i en uttalelse fra Stoltenbergs kontor tirsdag kveld.

Under møtet i Washington skal Stoltenberg og Trump også diskutere forberedelser i forkant av NATO-toppmøtet i Brussel, som skal finne sted 25. mai. Der skal medlemslandene diskutere NATOs rolle i kampen mot terrorisme og viktigheten av å øke forsvarsbudsjettene og dele byrdene bedre, heter det i uttalelsen.

Stoltenberg møtte tirsdag USAs forsvarsminister James Mattis i Pentagon, et møte Stoltenberg beskriver som "svært godt".

– Jeg hadde et svært godt møte med forsvarsminister Mattis i dag, sa Stoltenberg etterpå. Han fortalte at de to blant annet var enige om at forsvarsalliansen står overfor en rekke utfordringer.

– Vi trenger mer finansiering og bedre byrdefordeling i alliansen, og vi diskuterte hvordan vi kan få framgang i dette, sa Stoltenberg.

Generalsekretæren fortalte at han og Mattis også var enige om at NATO har et "uutnyttet potensial" når det kommer til bekjempelse av terrorisme, blant annet ved i større grad å trene opp lokale styrker, slik det er blitt gjort i Afghanistan og på Balkan.

(©NTB)