Reuters: Tillerson planlegger å avlyse NATO-møte

Tillerson er ment å delta på sitt første møte i Brussel tidlig i april med de 28 NATO-medlemmene. Nyhetsbyrået melder at Tillerson planlegger, ifølge flere nåværende og tidligere embetsmenn, i stedet å ta imot Kinas president Xi Jinping i det samme tidsrommet. I tillegg vil han reise til Russland senere samme måned, ifølge kildene.

– Det forsterker ideen om at Trump-administrasjonen flørter med Russland, sier en av de tidligere embetsmennene som uttaler seg anonymt.

–Man burde ikke starte de tidlige forretningene med verdens store autokrater. Man burde begynne med de store demokratiene, og NATO er sikkerhetstinstrumentet til den transatlantiske gruppen av store demokratier.

Trump har lenge sagt at NATO-medlemmene må bidra mer økonomisk for å kunne forvente amerikansk støtte, og lørdag gikk han ut og anklaget Tyskland for å skylde alliansen «enorme pengesummer».

Mandag innrømte FBI-sjef James Comey at de etterforsker den påståtte kontakten mellom flere av Trumps nære medarbeidere og russisk etterretning og myndigheter i tiden før presidentvalget. Ifølge Comey er det en del av en bredere etterforskning av Russlands angivelige forsøk på å påvirke valgutfallet i USA.

