Myntspisende havskilpadde døde tross operasjoner

Havskilpadda, som hadde fått kallenavnet Omsin, thai for sparegris, døde tirsdag. Dødsårsaken var blodforgiftning, opplyser en veterinærprofessor ved Chulalongkorn-universitetet i Bangkok.

Tidligere i mars fjernet veterinærer fem kilo med mynter fra magen til skilpadda, i en operasjon som varte i flere timer og skal ha vært den første av sitt slag i verden.

Det så lenge ut til at skilpadda var på bedringens vei etter operasjonen, og den svømte rundt. En undersøkelse lørdag avdekket tarmproblemer, og en ny operasjon ble gjennomført. Omsin våknet aldri etter inngrepet.

Havskilpadda levde i en dam sørøst for Bangkok. I løpet av livsløpet svelget den 915 mynter, kastet i dammen av turister. Vekten av alle myntene ført til slutt til at skallet sprakk.

Det er mange som tror at det betyr lykke å kaste mynter i dammer. Kaster man dem i dammer der skilpadder lever, er det flere som tror det betyr et lengre liv, ettersom skilpadder kan bli over 100 år gamle.

