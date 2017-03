Al-Abadi positiv etter møtet med Trump

Iraks statsminister sier han er trygg på at USA vil øke støtten til landets kamp mot IS. Al-Abadi sa etter møtet med Trump mandag at han tror Trump-administrasjonen er forberedt på å gjøre mer enn hva tidligere president Barack Obama gjorde.

– Jeg tror denne administrasjonen vil være mer engasjert i kampen mot terrorisme, sa al-Abadi, men presiserte at militær styrke ikke er nødvendigvis det beste verktøyet.

–Tar snart Mosul

Al-Abadi snakket også optimistisk om kampen de kjemper for å ta tilbake områder i Irak som IS har tatt kontroll over, og påpekte at det er kun snakk om tid før de har tatt tilbake byen Mosul. Etter møtet sa Trump at han la vekt på Iran og atomprogrammet han hele tiden har vært imot.

– En av spørsmålene jeg spurte var «Hvorfor signerte president Obama den avtalen med Iran?» for ingen forstår akkurat det, sa presidenten til reportere.

Første fysiske møte

Al-Abadi ankom Det hvite hus mandag. Etter en fotoseanse utenfor hovedinngangen og på Det ovale kontor tok de to fatt på bilaterale samtaler.

Trump og al-Abadi har tidligere snakket sammen på telefon, men mandag var første gang de møttes ansikt til ansikt. Besøket fant sted samtidig som Trump forbereder seg som vert for ledere fra 68 land som denne uken samles i Washington for å diskutere hvordan IS kan bekjempes.

(©NTB)