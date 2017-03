"Sjåvinistisk" fjernsynsprogram tatt av lufta i Italia

– Østeuropeiske kvinner er bedre mødre, og alle beholder perfekt figur etter å ha fått barn, het det i en av påstandene som ble ramset opp i fjernsynsprogrammet.

– De tilgir det når de har blitt forrådt, de lar mannen ta kontroll, de er perfekte husmødre, og de fnyser aldri, blir grådige eller er i dårlig humør, het det videre.

Det var under fjernsynsprogrammet "Parliamone sabato" ("la oss snakke om det på lørdag"), som sendes av det statlige kringkastingsselskapet RAI, at påstandene ble ramset opp. Programmet ledes for øvrig av en kvinne, Paola Perego.

– Innholdet som ble sendt lørdag er i strid med vårt mandat som offentlig kringkaster og i strid med vår redaksjonelle linje, het det i en uttalelse fra RAI-sjef Antonio Campo Dall'Orto, som forklaring på hvorfor programmet ble tatt av lufta.

– Dette er galskap og et uakseptabelt feiltrinn, fulgte Monica Maggioni, en annen RAI-sjef, opp.

– Som kvinne føler jeg meg personlig berørt, og jeg beklager, sa hun.

De ansattes fagforening Usigrai har også gitt uttrykk for sin avsky.

– Som RAI-kvinner og -menn er vi skamfulle, heter det i en uttalelse fra Usigrai, som har omtalt listen som ble lagt fram i programmet som en "avskyelig liste over voldelige, krasse og nedverdigende klisjeer".

(©NTB)