Røde Kors: Situasjonen i Øst-Damaskus minner om Øst-Aleppo

–For to uker siden begynte det syriske regimet å ta tilbake tidligere opprørskontrollerte områder i Damaskus. De siste 48 timene har kampene intensivert, spesielt søndag, da opprørsgruppene gikk til motangrep mot regimets offensiv mot opprørsstillinger på frontlinjen mot Damaskus, sier Røde Kors' representant i Syria, Ola Ulmo, til NTB.

Ulmo kom søndag hjem til den syriske hovedstaden etter et besøk i Øst-Aleppo. Han sammenligner situasjonen i Øst-Damaskus med situasjonen i Øst-Aleppo før det syriske regimet gjenerobret bydelen i desember i fjor.

–Akkurat nå, på kort sikt, er situasjonen ustabil og farlig for sivilbefolkningen. I østlige Damaskus, som er kontrollert av opprørere og omringet av det syriske regimet, foregår det intense kamper. Det er veldig store ødeleggelser, som kan sammenlignes med de bildene vi får fra Aleppo, sier han.

Også sivile i Damaskus by, der militære og politiske mål rammes av raketter og selvmordsangrep fra opprørere, holder seg innendørs i frykt for å bli rammet av kampene. Både der og i opprørskontrollerte områder i Øst-Damaskus har flere titall sivile blitt drept og flere andre såret i løpet av de siste 48 timene, ifølge Røde Kors.

–Det vi er mest bekymret for er de sivile som befinner seg i de opprørskontrollerte lommene øst for Damaskus. Det er vanskelig for oss å nå fram med helsehjelp og medisiner til frontlinjen der, sier Ulmo.

Organisasjonen er særlig bekymret for situasjonen de neste ukene og månedene, dersom regimet beslutter at de skal trappe opp kampene for å gjenerobre de østlige områdene.

–I de neste ukene og månedene, hvis regimet bestemmer seg for det, er det en fare for at Øst-Damaskus utsettes for en lignende situasjon som Øst-Aleppo og de lidelsene det medfører, sier Ulmo, som imidlertid understreker at situasjonen foreløpig er bedre og mer stabil i Damaskus enn i andre deler av Syria.

