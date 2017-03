Innvandring og sekularisme på programmet i fransk presidentkandidat-debatt

Fem presidentkandidater deltok i mandagens fjernsynsdebatt, den første før presidentvalget.

Sosialistenes kandidat Benoît Hamon sa at innvandringen til Frankrike har vært stabil siden 1930-tallet, og at "likevel har det blitt debatt om innvandring hvert år".

– Vi burde gå inn for en tilnærming som fremmer integrering i stedet for å selge valgbudskap, sa Hamon.

Nasjonal front-leder Marine Le Pen ser ting fra et annet ståsted.

– Vi må stanse lovlig og ulovlig innvandring, sa hun, og argumenterte med at ekstremister sniker seg inn i landet sammen med andre innvandrere. Frankrike bør i stedet ta seg av sine egne fattige og arbeidsledige, sa hun.

Forbud mot hodeplagg

Le Pen tok også til orde for at Frankrikes forbud mot muslimske hodeplagg i skolene må utvides til å gjelde på alle offentlige steder.

Hamon sa han ble kvalm av Le Pen etter at hun beskrev franske skoler som "et daglig mareritt som er så farlig at elevene går til skolen fylt av frykt".

Den venstreradikale kandidaten Jean-Luc Mélenchon likte ikke Le Pens budskap om forbud mot alle religiøse hodeplagg, inkludert muslimske hodesjal og jødiske kalotter, og spurte om hun også vil forby folk fra "å ikle seg lange eller korte skjørt" av religiøse årsaker.

Macron-anklage mot Le Pen

Leder for sentrumsbevegelsen En Marche!, Emmanuel Macron, som ifølge flere målinger ligger an til å kappes med Le Pen i presidentvalget, reagerte kraftig etter at Le Pen beskyldte ham for å være tilhenger av muslimsk badetøy.

– Jeg trenger ingen buktaler, repliserte Macron, som anklaget Le Pen for å bruke religion for å splitte befolkningen.

– Fellen du havner i, fru Le Pen, er den som splitter det franske folk, sa Macron.

Den konservative kandidaten François Fillon fremsto som svært behersket. Han har under valgkampen måttet håndtere beskyldninger om å ha lønnet sin kone og parets barn med offentlige midler for arbeid de angivelig ikke har utført.

