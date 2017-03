FBI bekrefter etterforskning av Trumps påståtte bånd til Russland

FBI kommenterer vanligvis ikke pågående etterforskninger, men FBI-sjef James Comey bekreftet dette for første gang mandag da han stilte opp i en åpen høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Etterforskningen av den påståtte kontakten mellom flere av Trumps nære medarbeidere og russisk etterretning og myndigheter i tiden før presidentvalget, er ifølge Comey del av en bredere etterforskning av Russlands angivelige forsøk på å påvirke valgutfallet i USA.

FBI anklaget i januar Russland for å ha hacket Demokratenes nasjonalkomité før presidentvalget i USA, angivelig for å sverte Hillary Clinton og hjelpe Donald Trump til seier.

Komiteens leder, Trumps republikanske partikollega Devin Nunes, fastholdt da høringen åpnet at det ikke foreligger beviser for noen hemmelig kontakt mellom Trumps medarbeidere og Russland.

Det hvite hus sendte senere mandag ut en uttalelse der det heter at det ikke finnes noe bevis på samarbeid mellom Russland og Trumps valgmedarbeidere.

Flynn og Sessions

Amerikanske medier har tidligere avdekket at valgkampmedarbeidere og andre personer med tilknytning til Trump gjentatte ganger før valget hadde kontakt med russiske etterretningsagenter.

Flere medier har også meldt at Russland ifølge ubekreftede opplysninger tilbød Trump lukrative forretningsavtaler i årene før han stilte til valg, angivelig for å kjøpe seg framtidig innflytelse.

I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak. Det ble også avdekket at justisminister Jeff Sessions hadde hatt kontakt med den russiske ambassadøren uten å opplyse om dette.

Skylder på Demokratene

Trump er lite glad for høringen som startet mandag, noe han ga tydelig uttrykk for på Twitter.

– Demokratene fant opp og pushet denne Russland-historien som en unnskyldning for at de førte en helt forferdelig valgkamp, lød kraftsalven fra presidenten.

Trump viste videre til en uttalelse fra USAs tidligere etterretningssjef James Clapper, som i et TV-intervju søndag tilsynelatende renvasket Trump og sa at det ikke foreligger beviser for kontakt mellom hans valgkampstab og Russland.

Avviser avlytting

Comey avviste mandag Trumps påstand om at forgjengeren Barack Obama avlyttet Trumps kontor under valgkampen.

Comey fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger bevis for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.

Trumps talsmann Sean Spicer hevdet i forrige uke at opplysninger tydet på at Obama hadde fått NSAs britiske motstykke GCHQ til å avlytte Trump.

Denne påstanden ble kraftig tilbakevist fra britisk hold.

