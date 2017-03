Bill Gates verdens rikeste

Ifølge magasinet Forbes, som lager listen hvert år, har Gates en formue på 86 milliarder dollar, tilsvarende 729 milliarder kroner.

Nummer to på listen er finansmann og investor Warren Buffet men en formue på om lag 75,6 milliarder dollar mens Amazon-grunnlegger Jeff Bezos er på tredjeplass med en formue på 72,8 milliarder dollar.

Amerikanere og teknologisektoren dominerer toppen av listen, for eksempel finner vi Facebook-gründer Mark Zuckerberg på femteplass.

Kun to ikke-amerikanere er blant topp ti. Det er spanske Amancio Ortega, eier av kleskjeden Zara på fjerdeplass, og telekommagnaten Carlos Slim fra Mexico på sjetteplass.

President Donald Trump faller over 200 plasser ned til 544. plass. Han er ifølge Forbes god for 3,5 milliarder dollar. Det store fallet forklares blant annet med dårligere tider i eiendomsmarkedet i New York.

(©NTB)