Bilbombe eksploderte i handlestrøk Bagdad

I tillegg ble 45 såret i bombeangrepet, som skjedde i en travel handlegate i bydelen Amil mandag kveld.

Ekstremistgruppa IS påtok seg senere på kvelden ansvar for angrepet. IS har tidligere gjennomført en rekke lignende angrep i Bagdad.

Irakiske styrker har siden oktober i fjor kjempet mot IS i byen Mosul lenger nord i landet. I januar ble IS beseiret i den østlige delen av byen, mens det fortsatt pågår harde kamper i den vestlige delen.

IS har gått på en rekke nederlag i løpet av de siste par årene, men har samtidig stått bak hyppige angrep mot den irakiske hovedstaden.

