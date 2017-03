Tyskland høyner trusselnivået for IT-angrep

Regjeringens nettsider opplever allerede daglige angrep, sier Arne Schönbohm, sjef for den tyske myndigheten for IT-sikkerhet (BSI) til avisen Welt am Sonntag, ifølge Reuters.

BSI har sammen med representanter for de tyske delstatene og de politiske partiene diskutert hvordan man kan forsvare seg mot cyberangrep og forberede seg på håndteringen av eventuelle angrep før valget.

Avisen skriver ikke hvor mange trusselnivåer det finnes, men skriver at det ble høynet etter opplysningene om nettangrep ved valget i USA.

