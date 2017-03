Stjernene hyller Chuck Berry

– Chuck Berry var rockens største artist, gitarist og den største rock’n’roll-skribenten som noensinne har levd, skriver Springsteen på Twitter. Han har ofte sagt at Berry har vært en inspirasjon for ham, og han spilte med Berry på 1970-tallet da The Boss selv begynte å bli kjent. De to gitaristene samarbeidet igjen i 1995 under en gallakonsert for å åpne Rock and Roll Hall of Fame i Cleveland.

– Det smerter meg å høre at Chuck Berry har gått bort. Jeg vil takke ham for all den inspirerende musikken han ga oss. Han lyste opp våre tenåringsår og blåste liv i våre drømmer om å bli musikere og utøvere, skriver Rolling Stones’ Mick Jagger, mens hans kollega Keith Richards' reaksjon er: «Et av mine største lys har blåst ut!»

– Chuck Berry var en rock’n’roll-original. En begavet gitarist, en fantastisk liveutøver og en dyktig låtskriver hvis musikk og tekster fanget essensen av 50-tallets tenåringsliv. Det er passende at han var den første som ble innvalgt til Rock and Roll Hall of Fame, ettersom han hadde innflytelse på alle som har tatt i en gitar etter ham, sier Rock and Roll Hall of Fame-museet i en uttalelse.

