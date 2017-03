Politijakt etter kriminell som klatret opp i et tre

–Mannen sprang til skogs og ble funnet. Han hadde klatret opp i et tre, sier vaktsjef Joakim Hansson ved politiet i region vest til Expressen.

Politijakten startet da en sjåfør unnlot å stoppe for kontroll i Kinnared i Hylte sent lørdag kveld. En halvtime senere tok jakten slutt i Älvsered i Falkenberg, der sjåføren dumpet bilen og beinet inn i skogen. Flere patruljer, helikopter og en politihund deltok i søket som ledet dem til et tre. Mannen mistenkes nå for kjøring i påvirket tilstand og for grov uaktsomhet i trafikken.

Det er uvisst om treklatring er en sedvane for svenske kriminelle, men også tidligere i måneden ble to innbruddstyver tatt etter å ha forsøkt å skjule seg i toppen av en gran. Tabbetyvene måtte få hjelp av brannvesenet for å komme seg ned igjen.

