Israel truer med å ødelegge Syrias luftvern

Israelske kampfly har de siste årene gjennomført en rekke angrep i Syria og myndighetene i Jerusalem hevder at disse har vært rettet mot den libanesiske Hizbollah-militsen som kjemper på president Bashar al-Assads side i krigen.

Statsminister Benjamin Netanyahu bekreftet senest fredag at israelske fly hadde vært på vingene over Syria, der de angivelig angrep våpenforsendelser på vei til Hizbollah.

Det syriske forsvaret hevdet at deres luftvern skjøt ned ett av de israelske kampflyene nær Palmyra, mens et annet ble truffet og påført skader.

Det israelske forsvaret bekrefter at det ble avfyrt flere luftvernraketter mot flyene, men nekter for at noen av dem ble truffet og skutt ned. Forsvarsminister Avigdor Lieberman kommer likevel med en klar advarsel til Syria.

– Neste gang Syria tar i bruk luftvernsystemer mot våre fly, så kommer vi til ødelegge dem uten den minste nøling, sier Lieberman.

Israel og Syria er formelt i krig, etter at israelske styrker i 1967 okkuperte de syriske Golan-høydene og annekterte området i 1981.

Verdenssamfunnet anerkjenner ikke den israelske okkupasjonen og annekteringen og gjentatte FN-resolusjoner har krevd øyeblikkelig israelsk tilbaketrekning.

