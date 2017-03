Dansk-tyrkere frykter de er angitt til tyrkiske myndigheter

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans makt kaster lange skygger over Europa. Blant de over ti personene som Berlingske har snakket med som mistenker de er angitt, er den tidligere folketingspolitikeren Özlem Cekic.

–Jeg vil melde deg til myndighetene i Tyrkia og håper du kommer på deres oppryddingsliste, så du blir svartelistet, var beskjeden hun fikk i en kommentar på Facebook for noen uker siden. Mustafa Gezen, som er utdannet lærer, ble ringt opp fra et hemmelig nummer etter at han hadde uttalt seg kritisk om Erdogan i et TV-intervju. En dansktalende mann sa at han hadde tatt opp programmet og ville sende det til Tyrkias ambassade i Danmark. Gezen tør ikke reise til Tyrkia etter hendelsen.

–Jeg har blitt angitt, det er jeg sikker på. Jeg er ikke sikker på hva som vil skje med meg hvis jeg dro til Tyrkia, men jeg vil ikke risikere å komme dit og så bli hentet inn til avhør, sier han til avisen.

Etter kuppforsøket i fjor sommer publiserte et tyrkisk medium et telefonnummer som går direkte til presidentens kontor. Annonsen oppfordrer til å angi personer som støtter Gülen-bevegelsen. Erdogan hevder at den muslimske predikanten Fethullah Gülen, som bor i USA, sto bak kuppet, noe Gülen nekter for.

