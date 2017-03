Dødstallet stiger under flom i Peru

Flommen er den verste i landet på nesten 20 år, og det er unntakstilstand i halve Peru. Verst rammet er hovedstaden Lima og de nordlige områdene, der tidligere nedbørsrekorder har blitt slått. Torsdag og fredag omkom ti personer i jordskred i den nordlige byen Otuzco. Sju av dem var i lastebiler som ble knust under massene.

Det kraftige regnværet er forårsaket av værfenomenet El Niño.

– Vi har aldri sett noe lignende tidligere. Havtemperaturen steg plutselig, og vindene som bruker å holde nedbøren unna land, avtok, sier talsperson Jorge Chávez for regjeringen. Myndighetene har satt av 760 millioner dollar, tilsvarende seks og en halv milliard norske kroner, i et nødfond for å bygge opp igjen rammede områder.

Statsminister Fernando Zavala sier antallet omkomne har steget til 72. Ifølge regjeringen omkom 374 personer under lignende tilstander i 1998.

