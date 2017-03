Trump: Tyskland skylder NATO "enorme pengesummer"

Trump tvitret at til tross for det han kaller falske nyheter om et anstrengt møte med Angela Merkel fredag, så hadde han et flott møte med den tyske statsministeren.

– Likevel skylder Tyskland enorme pengesummer til NATO, og USA må betales mer for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi gir Tyskland, skriver Trump på Twitter lørdag.

På en felles pressekonferanse fredag sa Trump at andre NATO-land må bære en større del av byrden.

– Jeg gjentok for kansler Merkel min sterke støtte til NATO, så vel som behovet for at våre NATO-allierte betaler en rettferdig andel av forsvarsutgiftene, sa Trump.

– Mange land skylder store pengesummer fra tidligere år, og det er veldig urettferdig mot USA. Disse landene må betale det de skylder, sa han videre.

NATO har tidligere besluttet at alle medlemslandene skal bruke 2 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på militæret, og Merkel lovet under pressekonferansen at Tyskland skal innfri det målet. Foreløpig ligger Tyskland langt under, mens USA ligger langt over.

