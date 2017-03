Somalia anklager Saudi-Arabia for bombing av flyktningbåt

Utenriksdepartementet i Mogadishu ber den USA-støttede koalisjonen om å etterforske det som omtales som et forferdelig angrep.

– Det er veldig trist å angripe en båt med somaliske migranter, heter det i uttalelsen.

Somalias statsminister Hassan Ali Khaire kaller angrepet avskyelig og grusomt.

– Den saudiledede koalisjonen som kjemper i Jemen, er ansvarlig for dette, sier Somalias utenriksminister Abdisalam Omer til statlig radio. Koalisjonen har så langt ikke kommenter hendelsen.

Barn blant ofrene

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) bekreftet fredag at 42 mennesker, mange av dem kvinner og barn, ble drept i angrepet. 80 personer overlevde, ifølge IOM. Båten befant seg cirka 5 mil fra land, nær Bab al-Mandab-stredet da den ble angrepet.

En rekke kilder har opplyst at det skutt mot båten fra et kamphelikopter, men det er foreløpig ikke klart hvem som står bak angrepet natt til fredag. Også Houthi-opprørere i Jemen har lagt skylden på den saudiledede koalisjonen, som har kriget mot de jemenittiske opprørerne i to år.

Via krigsherjede Jemen

En jemenittisk menneskesmugler som overlevde angrepet, har fortalt at de somaliske flyktningene var på vei fra Jemen til Sudan. Han beretter om dramatiske scener da forskrekkede flyktninger viftet med lommelykter for å vise at de ikke var soldater.

Blodbadet er en påminnelse om hvor farlig det er for båtflyktninger å ta den hyppig brukte migrasjonsruten denne veien fra Afrikas Horn. For å komme fram til den oljerike Golfen, må mange gjennom det krigsherjede Jemen. Afrikanske migranter drar til Jemen og tar seg videre til Saudi-Arabia og andre land i håp om å skaffe seg jobb og et bedre liv.

Bare i fjor kom over 117.000 flyktninger og migranter til Jemen på tross av borgerkrigen som herjer i det lutfattige landet

