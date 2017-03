Orly-angriper sa han ville dø på flyplassen

– Legg ned våpnene deres, jeg er her for å dø for Allah. Uansett kommer folk til å dø, skal 39-åringen ha sagt til soldatene før han selv ble skutt.

Det opplyser statsadvokat François Molins i den franske antiterrormyndigheten på en pressekonferanse i Paris lørdag kveld.

Det ble slått full terroralarm da en mann forsøkte å ta automatgeværet fra en av soldatene som patruljerte flyplassen lørdag morgen. Molins sier gjerningsmannen holdt en pistol til soldatens hode og brukte henne som skjold før han i et basketak lyktes i å ta fra henne våpenet.

Den franskfødte 39-åringen hadde tilsynelatende til hensikt å bruke det kraftige automatvåpenet til å skyte folk på den travle Paris-flyplassen, sier Molins.

Bensin

Han opplyser at gjerningsmannen, som het Ziyed Ben Belgacem, også bar på en beholder med bensin som han kastet på bakken. En utgave av Koranen er blant gjenstandene som politiet siden fant på mannens lik.

39-åringen ble skutt og drept av to andre soldater på flyplassen. Molins opplyser at soldatene skjøt totalt åtte skudd mot mannen.

Mannens far, bror og fetter er blitt pågrepet i forbindelse med etterforskningen, men det er uklart hva slags tilknytning politiet mener de har til hendelsen.

Fengselsopphold

Mannen var tidligere dømt for flere væpnede ran, ifølge etterforskningskilder. Under et fengselsopphold satte franske myndigheter ham opp på listen over personer som er mistenkt for å være radikalisert, bekrefter Molins.

Ingen andre personer ble såret i angrepet, som førte til at 3.000 mennesker ble evakuert fra den franske hovedstadens nest største flyplass.

All flytrafikk til og fra Orly ble stanset i flere timer som følge av hendelsen lørdag morgen, men flygningene gikk som normalt igjen i 15-tiden.

(©NTB)