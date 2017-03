Ghanas president utnevner 110 ministre

Den nye regjeringen ble utnevnt onsdag, og antallet ministre har ført til store reaksjoner i sosiale medier og på radioshow.

–Jeg er kjent med at folk er bekymret for kostnadene en så stor regjering medfører, men det er en nødvendig investering, sier han i et intervju på statlig fjernsyn fredag. Han insisterer på at utgiftene ikke vil bli så store fordi flere av de nye ministrene allerede er parlamentarikere.

Akufo-Addo ble valgt i desember på løfter om å løse økonomiske problemer og motkjempe korrupsjon. Han påpeker at ministrene kommer for å jobbe: «Det blir ingen ferie».

George Lawson, visegeneralsekretær i opposisjonspartiet NDC sier ministerøkningen ikke er passende, og han sier Akufo-Addo gir «jobber til gutta».

–Det tapper den ghanesiske økonomien.

