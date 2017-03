G20 dropper løfter om frihandel og klima

G20-møtet i tyske Baden-Baden viste seg å gi et klart signal om hva Donald Trumps "Amerika først"-politikk betyr for resten av verden.

Når finansministrene i G20 møtes, pleier de alltid å vedta en erklæring der de lover å arbeide for økt handel og stå imot proteksjonisme. Det skjedde ikke denne gangen.

I stedet erklærte ministrene fra verdens 20 største økonomier lørdag at de "jobber for å styrke handelsbidraget i våre økonomier". Til sammenligning tok finansministrene i fjor til orde for å motstå alle former for proteksjonisme.

Irrelevant historikk

Trumps finansminister Steven Mnuchin mener tidligere formuleringer fra G20 er irrelevant.

– Det som er relevant, er det vi som gruppe har blitt enige om: Å styrke handelsbidragene til våre økonomier, sa Mnuchin.

Forpliktelser til det eksisterende multilaterale handelssystemet, inkludert Verdens handelsorganisasjon (WTO), glimret også med sitt fravær i årets slutterklæring.

Ingen klimaløfter

Finansministrene lot også være å nevne kampen mot klimaendringer i sluttdokumentet. På fjorårets G20-møte var nettopp handling for å bekjempe klimaendringer nevnt i slutterklæringen.

Årets erklæring utgjør et nytt tilbakeslag for klimakampen, mener klimaaktivister.

Fra før har Trump foreslått å strupe bevilgningene til klima og miljø i sitt utkast til statsbudsjett, og i valgkampen truet han med å trekke USA ut av Paris-avtalen.

Varsellamper

Frankrikes finansminister Michel Sapin beklager at de ikke klarte å komme til noen "tilfredsstillende konklusjoner på to helt avgjørende prioriteter", nemlig klima og handel.

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble sier G20-ministrenes diskusjoner om proteksjonisme og frihandel viste seg å bli en blindvei.

– Du kan ikke tvinge partnere til å gå med på formuleringer som de ikke er fornøyde med, sa Schäuble etter møtet.

Trump har for lengst fått stormaktenes varsellamper til å blinke rødt med sin "Amerika først"-politikk. Handelsavtaler kan stå for fall, og bekymringen er stor for at USA vil begynne å sette opp barrierer for å beskytte innenlandsk industri mot konkurrenter i andre land.

WTO-trussel

Lørdag lot Mnuchin til å true med å også reforhandle mangeårige handelsavtaler innenfor WTOs rammeverk.

– I den grad avtalene er gamle og trenger å bli reforhandlet, vil vi vurdere det også, sa den amerikanske finansministeren.

G20-landene omfatter to tredeler av verdens befolkning, 85 prosent av verdens økonomiske produksjon og 80 prosent av den globale handelen. Slutterklæringen fra finansministermøtet er ikke bindende, men den er viktig fordi den legger føringer for global økonomi- og finanspolitikk.

